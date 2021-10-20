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Путин потребовал увеличить объёмы тестирования на коронавирус

Президент подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.

20 октября, 12:20

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Президент Владимир Путин поручил увеличить объёмы тестирования на коронавирус в России. Речь об этом зашла в ходе совещания главы государства с членами правительства в среду. При этом российский лидер сослался на разговор с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, заметив, что "пока медленно происходит тестирование".

"Нужно расширить объёмы, чтобы своевременно выявлять инфицированных", — указал Владимир Путин.

Ранее глава государства поддержал инициативу Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране.

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с ковидом

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с ковидом

Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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