Путин потребовал увеличить объёмы тестирования на коронавирус

Президент Владимир Путин поручил увеличить объёмы тестирования на коронавирус в России. Речь об этом зашла в ходе совещания главы государства с членами правительства в среду. При этом российский лидер сослался на разговор с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, заметив, что "пока медленно происходит тестирование".

"Нужно расширить объёмы, чтобы своевременно выявлять инфицированных", — указал Владимир Путин.

Ранее глава государства поддержал инициативу Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране.