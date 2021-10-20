Большинство госпитализированных с ковидом больных в Подмосковье находится на кислороде

Около семи из десяти госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией пациентов в Московской области находятся на кислороде. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Очень высокий уровень пациентов на кислороде. Семь человек из десяти лежат на кислороде. Нуждаемся в регулярных поставках кислорода. Видим, что 80–85% людей старше 50 и они не вакцинированы", — отметил он.