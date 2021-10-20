Большинство госпитализированных с ковидом больных в Подмосковье находится на кислороде
Свыше 80% из этих пациентов — это люди старше 50 лет, которые не были вакцинированы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Около семи из десяти госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией пациентов в Московской области находятся на кислороде. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
"Очень высокий уровень пациентов на кислороде. Семь человек из десяти лежат на кислороде. Нуждаемся в регулярных поставках кислорода. Видим, что 80–85% людей старше 50 и они не вакцинированы", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что в России занято более 86% коек для пациентов с ковидом. Также на сегодняшний день более 66% мест для таких больных оснащены подачей кислорода.
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