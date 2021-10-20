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Белоусов: Экономика может потерять 60 млрд рублей при введении ковидных ограничений

В связи с этим президент поручил правительству не только наметить, но и реализовать меры поддержки бизнеса.

20 октября, 12:28
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Потери российской экономики в результате введения двухнедельных ограничений из-за ситуации с коронавирусом могут составить 60 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В целом по стране, если эти данные распространить на страну, потери оцениваются в 4 млрд рублей в сутки и, соответственно, в расчёте на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни — это порядка 60 млрд рублей", — сказал он.

В связи с этим глава государства поручил правительству не только наметить, но и реализовать меры поддержки бизнеса.

"Очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний, <…> понесёт определённые издержки. В этой связи прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям", — сказал Путин.

Путин: При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября

Путин: При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября

Напомним, ранее Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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