Голикова: Смертность от ковида достигла критической отметки в 17 регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании президента с членами правительства о том, что критические показатели смертности от коронавируса и тяжёлого течения болезни отмечаются в 17 регионах страны.

"Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжёлых больных, находящихся на ИВЛ, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, в республиках Северная Осетия и Мордовия", — уточнила Голикова.