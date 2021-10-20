Голикова: Смертность от ковида достигла критической отметки в 17 регионах России
Она также назвала субъекты страны с самым низким уровнем коллективного иммунитета.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании президента с членами правительства о том, что критические показатели смертности от коронавируса и тяжёлого течения болезни отмечаются в 17 регионах страны.
"Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжёлых больных, находящихся на ИВЛ, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, в республиках Северная Осетия и Мордовия", — уточнила Голикова.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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