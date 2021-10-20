Голикова призвала ужесточить антиковидные меры на всех видах транспорта

Из-за ухудшения ситуации с ковидом в России необходимо ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта. Также нужно организовать соответствующий контроль за их исполнением, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль", — сказала она в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.