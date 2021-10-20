Голикова призвала ужесточить антиковидные меры на всех видах транспорта
Она также отметила, что в такси и в местах, где много людей, должна быть усилена дезинфекция.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Из-за ухудшения ситуации с ковидом в России необходимо ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта. Также нужно организовать соответствующий контроль за их исполнением, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль", — сказала она в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
По её мнению, в общественном транспорте, такси и в местах, где много людей, должна быть усилена дезинфекция. Регионам следует контролировать соблюдение всех ограничений в соответствии с установленным законодательством, подытожила Голикова.
Ранее из-за ухудшения ситуации с пандемией Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Данное предложение в итоге поддержал и президент России Владимир Путин.
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