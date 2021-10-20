"Я подожду, пока ты привьёшься": Путин пожурил одного из своих однокурсников, затягивающего с вакцинацией
Президент пересказал диалог с человеком из своего окружения, который всё время откладывал решение вопроса с прививкой.
Путин пожурил одного из своих однокурсников, затягивающего с вакцинацией.
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Президент Владимир Путин призвал россиян к более серьёзному отношению к вакцинации от коронавируса и привёл личный пример того, как люди проявляют несознательность в этой теме. Глава государства пересказал беседу с одним из своих товарищей, который затягивает вопрос с прививкой, хотя является хорошо образованным человеком.
"Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких, однокурсников: "Ты привился?" Он мне: "А ты привился?" — "Нет пока" — "Я подожду, пока ты привьёшься". Хорошо, вот я привился. Спрашиваю: "Привился?" — "Нет! — "Почему?" — "Ну не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Ну вот просто я не понимаю, что происходит", — развёл руками президент.
Путин добавил, что есть только два способа пройти через период пандемии: либо переболеть, либо вакцинироваться. Президент убеждён, что лучше — второе, чтобы не дожидаться болезни и её тяжёлых последствий.
"Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, чтобы защитить своё здоровье и своих близких", — обратился Путин к россиянам.
Ранее глава государства поддержал инициативу Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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