Кабмин предложил возобновить программу льготных кредитов для бизнеса
Выдачу займов предполагается увязать с сохранением численности работников.
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов предложил снова запустить программу льготных кредитов для поддержки бизнеса: займы могут выдаваться в размере одного МРОТ на одного занятого на год.
"Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ (Фонд оплаты труда. — Прим. Лайфа) 3.0, которые действовали с марта по июль. Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников", — сказал он.
Программа предусматривает освобождение предприятия от осуществления платежей по кредиту на полгода. После этого ещё год компания сможет погашать кредит по льготной процентной ставке — 3% годовых.
Напомним, что в конце лета власти Москвы расширили список приоритетных отраслей для поддержки бизнеса. Теперь к ним относятся сфера общественного питания, культурная, досуговая и спортивные отрасли, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги.
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