Кабмин предложил возобновить программу льготных кредитов для бизнеса

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов предложил снова запустить программу льготных кредитов для поддержки бизнеса: займы могут выдаваться в размере одного МРОТ на одного занятого на год.

"Правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ (Фонд оплаты труда. — Прим. Лайфа) 3.0, которые действовали с марта по июль. Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников", — сказал он.

Программа предусматривает освобождение предприятия от осуществления платежей по кредиту на полгода. После этого ещё год компания сможет погашать кредит по льготной процентной ставке — 3% годовых.