Собчак дала показания в Сочи по делу о смертельном ДТП

Телеведущая Ксения Собчак слетала в Сочи, где дала показания по делу о смертельном ДТП. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале. По её словам, очной ставки с водителем "майбаха" не было.

"В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи. Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", — написала Собчак.