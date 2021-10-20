Собчак дала показания в Сочи по делу о смертельном ДТП
По словам самой телеведущей, очной ставки с водителем "майбаха" не было.
Фото © Телеграм-канал "Осторожно, новости"
Телеведущая Ксения Собчак слетала в Сочи, где дала показания по делу о смертельном ДТП. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале. По её словам, очной ставки с водителем "майбаха" не было.
"В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи. Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", — написала Собчак.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля — сначала в Москву, а потом в Сочи.
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