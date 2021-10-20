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Собчак дала показания в Сочи по делу о смертельном ДТП

По словам самой телеведущей, очной ставки с водителем "майбаха" не было.

20 октября, 13:03
<p>Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/ostorozhno_novosti/2848" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Осторожно, новости"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Телеведущая Ксения Собчак слетала в Сочи, где дала показания по делу о смертельном ДТП. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале. По её словам, очной ставки с водителем "майбаха" не было.

"В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи. Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", написала Собчак.

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Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля — сначала в Москву, а потом в Сочи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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