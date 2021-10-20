В Уфе пенсионерка ударила школьницу головой об стену за кормление кошек

В Уфе 10-летняя девочка по пути в школу решила покормить кошек на улице. Но как только она собралась это сделать, к ней подбежала 72-летняя пенсионерка и начала жестоко избивать.

Как сообщает kр.ru, при этом женщина кричала: "Зачем моих кошек кормите?!". От нападавшей ребёнка спас проходящий мимо мужчина. Девочка сразу побежала в школу, где ей оказали медицинскую помощь. Родители пострадавшей обратились в полицию, личность пенсионерки уже установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза. По словам отца девочки, бабушка живёт в их доме, она запрещает подкармливать кошек, потому что думает, что их хотят отравить.

"Моя дочь была с подругой, они сначала убежали. Но потом она всё равно нашла их в арке дома, куда они спрятались. Подруга смогла уйти, а мою дочку схватили за шиворот и головой били об стену. Сейчас у неё большая шишка на затылке и расцарапано лицо ногтями", — рассказал мужчина телеканалу "360".