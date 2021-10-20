Путин поручил разработать меры по сдерживанию роста цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер против возможного повышения цен на продовольствие. Он отметил, что нужно проанализировать, как будет в ближайшее время складываться ситуация на рынке, и разработать мероприятия, которые защитят сельхозпроизводителей.

"Что происходит — это происходит помимо нашей воли. Это рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в ЕС. Но для нас тоже могут быть последствия. Как только цены на те же удобрения будут расти, а они уже растут, возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать всё по высоким ценам. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, но и представить комплекс мер", — сказал президент в ходе совещания с кабмином.