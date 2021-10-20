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Путин поручил разработать меры по сдерживанию роста цен на продукты

Он подчеркнул необходимость нивелировать последствия того, что происходит на мировом рынке и отражается на российской экономике.

20 октября, 13:20
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер против возможного повышения цен на продовольствие. Он отметил, что нужно проанализировать, как будет в ближайшее время складываться ситуация на рынке, и разработать мероприятия, которые защитят сельхозпроизводителей.

"Что происходит — это происходит помимо нашей воли. Это рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в ЕС. Но для нас тоже могут быть последствия. Как только цены на те же удобрения будут расти, а они уже растут, возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать всё по высоким ценам. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, но и представить комплекс мер", — сказал президент в ходе совещания с кабмином.

Путин подчеркнул, что меры должны соответствовать интересам производителей в сельском хозяйстве и нивелировать последствия того, что происходит на мировом рынке и отражается на российской экономике.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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