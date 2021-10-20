На Урале медсестру вызвали в полицию из-за секса с 14-летним соседом

Медсестру больницы № 1 города Первоуральска обвинили в том, что она вступила в интимную связь со школьником. О произошедшем правоохранительным органам стало известно от его родителей. Девушке — 25 лет, а парню — всего 14, пишет ЕАН со ссылкой на источник.

"В заявлении мать сообщила, что участковая медсестра отделения № 3 неоднократно по обоюдному согласию вступала в половое сношение с её несовершеннолетним сыном, учащимся школы № 15", — сказал собеседник агентства.

По словам женщины, медсестра живёт с ними по соседству и давно знакома с её сыном. Материалы для соответствующей проверки направлены в Следственный комитет. Если слова матери подтвердятся, совратительнице может грозить четыре года лишения свободы по статьям о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ).