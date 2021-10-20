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Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Ожидается, что данная инициатива будет рассмотрена в Госдуме в ближайшее время.

20 октября, 13:43
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-112292509_413350300" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © VK / Правительство России

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому за педофилию может грозить пожизненное заключение. Об этом рассказал председатель Комитета по информполитике и связи Госдумы Александр Хинштейн.

"Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу",написал он в телеграм-канале.

Также депутат отметил, что ранее в поддержку законопроекта высказался Верховный суд России.

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Эксперт — о пожизненном сроке для педофилов: Не панацея, но на войне все средства хороши

Напомним, ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания для педофилов. Для злоумышленников, которые совершили преступление с тяжкими последствиями, предлагается установить максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Такие же меры предложили ввести в отношении педофилов, которые надругались над двумя и более детьми или же повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сейчас пожизненное наказание может быть назначено лишь тем преступникам, которые совершили своё деяние в отношении лиц младше 14 лет.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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