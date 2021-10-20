Россияне назвали желаемый размер доходов для нормальной жизни

Почти половине опрошенных россиян хватило бы 40–70 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни с возможностью формирования сбережений. Самые высокие финансовые запросы оказались у респондентов в возрасте 30–49 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования качества жизни граждан, проведённого компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах", которые есть в распоряжении Лайфа.

47% опрошенных назвали достаточной сумму в 40–70 тысяч рублей. Каждому пятому (21,4%) хватило бы менее 40 тысяч рублей. Почти столько же хотели бы иметь 70–100 тысяч рублей в месяц. Эту сумму называли преимущественно жители Дальнего Востока (32,5%), москвичи и петербуржцы. Ещё 6,9% опрошенных оказались более притязательны — 100–150 тысяч, а 5,2% — от 150 тысяч в месяц. Самыми крупными суммами желают обладать москвичи и петербуржцы.

Интересно, что наиболее высокие финансовые запросы оказались у респондентов в возрасте 30–49 лет. Они чаще других хотели бы располагать суммой в размере 70–100 тысяч рублей, а самыми скромными стали респонденты старше 60 лет.

Финансовые пожелания женщин чаще были скромнее, чем у мужчин. Так, диапазон 40–70 тысяч рублей указали в качестве желаемого минимального ежемесячного дохода почти половина респонденток (48,9%), тогда как доля мужчин с аналогичным мнением составила 44,6%. Мужчины чаще женщин указывали 70–100 тысяч рублей минимальным диапазоном дохода.