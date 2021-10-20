Россияне бросились покупать туры на время объявленных нерабочими дней

Заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко рассказал Лайфу о небывалом спросе на поездки во время объявленных президентом РФ нерабочих дней. При этом роль сыграло и то, что они частично совпали со школьными каникулами.

"Так получилось, что объявленные выходные совпали со школьными каникулами. Это (нерабочие дни. — Прим. Лайфа) увеличило и без того большой спрос. На прошлой неделе позиция Турция была продана абсолютно вся. Сейчас, если захотите купить билет в Турцию, вы его с трудом купите", — рассказал он.

Также в топе у россиян другие пляжные направления, например Египет и Крым, несмотря на то что море в российском регионе уже холодное.