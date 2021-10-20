Россияне бросились покупать туры на время объявленных нерабочими дней
Спрос, особенно на пляжные направления, увеличивается ещё и за счёт школьных каникул.
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Заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко рассказал Лайфу о небывалом спросе на поездки во время объявленных президентом РФ нерабочих дней. При этом роль сыграло и то, что они частично совпали со школьными каникулами.
"Так получилось, что объявленные выходные совпали со школьными каникулами. Это (нерабочие дни. — Прим. Лайфа) увеличило и без того большой спрос. На прошлой неделе позиция Турция была продана абсолютно вся. Сейчас, если захотите купить билет в Турцию, вы его с трудом купите", — рассказал он.
Также в топе у россиян другие пляжные направления, например Египет и Крым, несмотря на то что море в российском регионе уже холодное.
Напомним, сегодня Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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