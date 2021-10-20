Жительница Волгограда получила кирпичом по голове из-за замечания цыганским детям

В Советском районе Волгограда женщина получила кирпичом по голове из-за сделанного цыганским детям замечания. Потерпевшая рассказала подробности случившегося изданию "Блокнот".

Елена приехала в цыганский посёлок к матери и заметила детей, которые разожгли на улице костёр и стали выжигать кабели. Когда "повалил чёрный едкий дым и дышать стало невозможно", она сделала им замечание. Елена пригрозила, что вызовет полицию и МЧС. Огонь дети вскоре потушили, но это было только начало.

"После этого пришёл пожилой мужчина по имени Михай. Он начал на меня орать, оскорблять, материться, кричать, что он будет показывать мне свои гениталии. Я ему сказала: "Ну, покажи!" — рассказала потерпевшая.

Михай заявил, что это их земля, а затем начал плеваться в Елену и кидаться глиной. Когда ситуация накалилась, мужчина швырнул в обидчицу кирпич и попал ей в висок. Из местного травмпункта пострадавшую отправили в областную больницу, где ей зашили рану. Сотрясение мозга не диагностировали, но женщина жалуется на головокружение. Её отправили на дальнейшее обследование.

Волгоградка добавила, что около года назад её матери тут тоже пробили голову. По её словам, местные правоохранительные органы тогда состава преступления не обнаружили. Но теперь обе пострадавшие хотят привлечь обидчиков к ответственности.