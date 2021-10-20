Криминалист рассказал о маньяках-мстителях и маньяках-миссионерах
Сазонов уверен в том, что таких индивидов невозможно полностью искоренить.
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Маньяки бывают разных видов, среди них есть и те, которые мнят себя санитарами природы, как Михаил Попков — один из самых кровожадных серийных убийц в истории России. Об этом заявил РИА "Новости" заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России Анатолий Сазонов.
"Маньяки как были, так и есть: я думаю, невозможно полностью искоренить таких индивидов. Есть сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы — тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы. Среди них существует определённая градация — убийцы-миссионеры", — сказал Сазонов.
К числу последних относится ангарский маньяк Михаил Попков. Преступники вроде него считают себя "санитарами природы". По словам криминалиста, можно выделить также маньяков-мстителей, которые убивают людей определённой категории, вымещая на них пережитую в прошлом обиду, психологическую травму.
Напомним, Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету было 81 доказанное убийство и три покушения, сейчас с учётом нового приговора это количество увеличилось. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе. В 2020 году Попков признался в двух новых преступлениях. Позже его этапировали в СИЗО-1 Иркутска из Торбеевского централа в Мордовии.
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