Криминалист рассказал о маньяках-мстителях и маньяках-миссионерах

Маньяки бывают разных видов, среди них есть и те, которые мнят себя санитарами природы, как Михаил Попков — один из самых кровожадных серийных убийц в истории России. Об этом заявил РИА "Новости" заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России Анатолий Сазонов.

"Маньяки как были, так и есть: я думаю, невозможно полностью искоренить таких индивидов. Есть сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы — тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы. Среди них существует определённая градация — убийцы-миссионеры", — сказал Сазонов.

К числу последних относится ангарский маньяк Михаил Попков. Преступники вроде него считают себя "санитарами природы". По словам криминалиста, можно выделить также маньяков-мстителей, которые убивают людей определённой категории, вымещая на них пережитую в прошлом обиду, психологическую травму.