На Украине придумали новое название для Великой Отечественной войны

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал свою версию названий и терминов, относящихся к Незалежной, а также России и в целом мировым событиям. Данный перечень рекомендуется использовать представителям власти, дипломатам, а также работникам СМИ.

Вместо термина "Великая Отечественная война" в обнародованном СНБО словаре предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война". Интересно, что размещён список в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти", а сам термин — в графу "Фейк/клише".

Туда же авторы глоссария отнесли такие понятия, как Русский мир, Малороссия и Новороссия. Вместо них они посоветовали писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина "Новороссия" использовать названия конкретных областей.