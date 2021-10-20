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На Украине придумали новое название для Великой Отечественной войны

Там составили целый список слов, "связанных с пропагандой и политикой исторической памяти".

20 октября, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Георгий Липскеров</p>

Фото © ТАСС / Георгий Липскеров

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал свою версию названий и терминов, относящихся к Незалежной, а также России и в целом мировым событиям. Данный перечень рекомендуется использовать представителям власти, дипломатам, а также работникам СМИ.

Вместо термина "Великая Отечественная война" в обнародованном СНБО словаре предлагается использовать два варианта: "Вторая мировая война" и "советско-немецкая война". Интересно, что размещён список в разделе "Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти", а сам термин — в графу "Фейк/клише".

Туда же авторы глоссария отнесли такие понятия, как Русский мир, Малороссия и Новороссия. Вместо них они посоветовали писать Русский мир в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина "Новороссия" использовать названия конкретных областей.

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А ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин воспринимает попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление. Он подчеркнул, что, как и многие граждане РФ, чувствует свою сопричастность к Великой Отечественной войне.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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