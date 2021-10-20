"Губернатор взял дело под свой контроль": Фехтовальщица Егорян рассказала Лайфу, как её восстановили на работе в ЦСП
Ранее стало известно, что её уволили в тот момент, когда она взяла паузу в карьере из-за своей беременности.
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян рассказала Лайфу, как прошёл процесс её восстановления на работе в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
"Вот сегодня я встретилась с министром спорта, и мы обсуждали вопросы о квартире и моём восстановлении в ЦСП. На встрече мы обсудили все вопросы, и после я поехала в центр, чтобы меня восстановили в должности. По итогу на работе меня восстановили", — рассказала Егорян.
Она также поделилась информацией о том, как обстоят дела с процессом выдачи ей квартиры, обещанной за победу на Олимпиаде 2016 года губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.
"Благодаря моему посту информация дошла до губернатора. Я так поняла, что он был огорчён этой историей, так как думал, что квартира уже давно выделена. Он был не в курсе, но когда узнал, то дал указания, чтобы этим вопросом занялись. По итогу на работе меня восстановили. Я думаю, что сейчас вопрос с квартирой должен решиться максимально быстро, так как губернатор взял дело под свой контроль", — добавила Егорян.
"Как собаку ненужную": Как двукратную олимпийскую чемпионку Егорян оставили без денег и обещанной квартиры
Ранее Лайф сообщал, что двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян уволили из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Одной из причин, по её словам, стал тот факт, что она не принимала участия в чемпионате России. Однако в это время Егорян приостановила карьеру из-за того, что родила ребёнка. Уже сегодня стало известно, что фехтовальщицу восстановили на работе в региональном ЦСП.
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