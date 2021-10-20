Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян рассказала Лайфу, как прошёл процесс её восстановления на работе в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

"Вот сегодня я встретилась с министром спорта, и мы обсуждали вопросы о квартире и моём восстановлении в ЦСП. На встрече мы обсудили все вопросы, и после я поехала в центр, чтобы меня восстановили в должности. По итогу на работе меня восстановили", — рассказала Егорян.

Она также поделилась информацией о том, как обстоят дела с процессом выдачи ей квартиры, обещанной за победу на Олимпиаде 2016 года губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

"Благодаря моему посту информация дошла до губернатора. Я так поняла, что он был огорчён этой историей, так как думал, что квартира уже давно выделена. Он был не в курсе, но когда узнал, то дал указания, чтобы этим вопросом занялись. По итогу на работе меня восстановили. Я думаю, что сейчас вопрос с квартирой должен решиться максимально быстро, так как губернатор взял дело под свой контроль", — добавила Егорян.