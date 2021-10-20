Риск импотенции после коронавируса увеличивается почти в 6 раз
Причём это касается как людей преклонного возраста, так и молодых.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
После перенесённой коронавирусной инфекции риск развития у мужчин эректильной дисфункции, в народе более известной как импотенция, увеличивается почти в шесть раз. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Стопкоронавирус.РФ".
"Осечки в постели в пожилом возрасте простительны, а в молодом — печальны. В 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции после перенесённого CoViD-19", — предупредили россиян в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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