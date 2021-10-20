Риск импотенции после коронавируса увеличивается почти в 6 раз

После перенесённой коронавирусной инфекции риск развития у мужчин эректильной дисфункции, в народе более известной как импотенция, увеличивается почти в шесть раз. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Стопкоронавирус.РФ".

"Осечки в постели в пожилом возрасте простительны, а в молодом — печальны. В 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции после перенесённого CoViD-19", — предупредили россиян в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.