На Кубани выясняют причины гибели десятилетнего мальчика в больнице

Следователи в Краснодарском крае организовали проверку по факту гибели десятилетнего мальчика в одном из лечебных учреждений города Горячий Ключ. Трагедия произошла в конце сентября.

По данным СМИ, родные вызвали мальчику скорую из-за того, что ему было трудно дышать. Однако бригаду к ним якобы отказалась присылать и предложили самостоятельно отвезти ребёнка в поликлинику. Родители так и поступили.

"Утром 23 сентября текущего года родители ввиду ухудшения состояния здоровья ребёнка доставили его в детскую поликлинику. Во время осмотра врачом самочувствие мальчика продолжило ухудшаться, и его на машине скорой помощи доставили в больницу, где, несмотря на оказываемую помощь, мальчик скончался", — говорится в сообщении СУ СКР по региону.