На Кубани выясняют причины гибели десятилетнего мальчика в больнице
По данным СМИ, родители ребёнка вызывали скорую, но бригаду присылать отказались.
Фото © "Блокнот Краснодар"
Следователи в Краснодарском крае организовали проверку по факту гибели десятилетнего мальчика в одном из лечебных учреждений города Горячий Ключ. Трагедия произошла в конце сентября.
По данным СМИ, родные вызвали мальчику скорую из-за того, что ему было трудно дышать. Однако бригаду к ним якобы отказалась присылать и предложили самостоятельно отвезти ребёнка в поликлинику. Родители так и поступили.
"Утром 23 сентября текущего года родители ввиду ухудшения состояния здоровья ребёнка доставили его в детскую поликлинику. Во время осмотра врачом самочувствие мальчика продолжило ухудшаться, и его на машине скорой помощи доставили в больницу, где, несмотря на оказываемую помощь, мальчик скончался", — говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Родные ребёнка уверены, что в его гибели виноваты врачи. По их словам, мальчик умер от ковида. В рамках доследственной проверки в медучреждении изымается документация. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также следствием будет дана оценка качества оказанной ребёнку медицинской помощи. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в следственном управлении СКР по краю.
Ранее Росздравнадзор по Свердловской области начал проверку больницы, где один из пациентов скончался, не дождавшись помощи врачей.
Комментариев: 0