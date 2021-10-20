23-летний тюменский боксёр убил напавшего на его друзей медведя
Молодой боксёр Илья Медведев
Фото © Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области (ЦСП72)
По дороге с рыбалки на троих приятелей напал медведь: одного мужчину зверь загрыз, а в схватке с другим погиб сам.
23-летний тюменский боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев ножом убил дикого медведя на реке Иртыш. По информации Лайфа, спортсмен вместе с двумя приятелями возвращался с рыбалки по краю лесополосы в Уватском районе. Внезапно на них набросился медведь. Сначала зверь атаковал 48-летнего Вячеслава Дудника — мужчина погиб на месте. Затем хищник напал на Илью и повалил его на лопатки. Несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, парень смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.
Третий рыбак, 41-летний Денис Чеботарь, по данным источников Лайфа, не пострадал. Он на лодке доставил израненного Медведева в больницу. Сейчас спортсмен в реанимации, в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине "банда" медведей держит в страхе дачников. Группа хищников врывается в дома, выбивая двери и окна, и крушит всё на своём пути. А у одной женщины разбойники даже выпили бочку браги.