Генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны

В НАТО заявили, что решение Москвы приостановить работу дипмиссий альянса не способствует диалогу. Тем не менее он готов его продолжать, в том числе через Совет Россия — НАТО, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"На этой неделе Россия объявила о закрытии своей миссии при НАТО и закрытии наших представительств в Москве. Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остаётся последовательной, и мы остаёмся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия — НАТО", — сказал он в ходе пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны альянса, которое пройдёт в Брюсселе 21 и 22 октября.

Столтенберг назвал Россию ответственной за распад двусторонних отношений. По его мнению, отношения между сторонами находятся на самом низком уровне со времён холодной войны. При этом генсек выразил надежду на то, что диалог рано или поздно возобновится.