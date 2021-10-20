Сбой произошёл в работе Instagram

По данным программы Downdetector, занимающейся обзором сбоев и отключений популярных интернет-ресурсов, пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса.

Сбой в работе соцсети произошёл примерно в 16:50 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США. Проблемы в работе соцсети также наблюдаются у пользователей из Канады, России, Великобритании, Испании и Италии. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, также есть проблемы при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.