Сбой произошёл в работе Instagram
С проблемами столкнулись юзеры из США, Канады, России, Великобритании, Испании и Италии.
Фото © Pexels
По данным программы Downdetector, занимающейся обзором сбоев и отключений популярных интернет-ресурсов, пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса.
Фото © Downdetector
Сбой в работе соцсети произошёл примерно в 16:50 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США. Проблемы в работе соцсети также наблюдаются у пользователей из Канады, России, Великобритании, Испании и Италии. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, также есть проблемы при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе веб-сайта.
Как сообщал Лайф, самый масштабный за последнее время сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom.
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