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Сосо Павлиашвили трогательно сообщил о венчании родителей

Поклонников артиста умилили кадры со скромной церемонии, у некоторых даже слёзы навернулись на глаза.

20 октября, 15:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/soso_pavliashvili_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">soso_pavliashvili_official</a></p>

Фото © Instagram / soso_pavliashvili_official

Популярный певец и музыкант Сосо Павлиашвили опубликовал в инстаграм-аккаунте трогательное фото своих родителей. Которые, несмотря на свой преклонный возраст, — около 80 лет — решили обвенчаться.

"Сегодня я абсолютно счастлив! Мои божественные Родители Повенчались! Спасибо Всевышнему за такое счастье. Храни Бог их многолетнюю Любовь!"написал певец.

Поклонников артиста умилили кадры со скромной церемонии венчания, у некоторых даже слёзы навернулись на глаза. Подписчики поздравили молодожёнов с радостным событием и отметили, что Сосо очень похож на своих родителей, особенно на папу.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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