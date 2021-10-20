Сосо Павлиашвили трогательно сообщил о венчании родителей

Популярный певец и музыкант Сосо Павлиашвили опубликовал в инстаграм-аккаунте трогательное фото своих родителей. Которые, несмотря на свой преклонный возраст, — около 80 лет — решили обвенчаться.

"Сегодня я абсолютно счастлив! Мои божественные Родители Повенчались! Спасибо Всевышнему за такое счастье. Храни Бог их многолетнюю Любовь!" — написал певец.

Поклонников артиста умилили кадры со скромной церемонии венчания, у некоторых даже слёзы навернулись на глаза. Подписчики поздравили молодожёнов с радостным событием и отметили, что Сосо очень похож на своих родителей, особенно на папу.