Сосо Павлиашвили трогательно сообщил о венчании родителей
Поклонников артиста умилили кадры со скромной церемонии, у некоторых даже слёзы навернулись на глаза.
Фото © Instagram / soso_pavliashvili_official
Популярный певец и музыкант Сосо Павлиашвили опубликовал в инстаграм-аккаунте трогательное фото своих родителей. Которые, несмотря на свой преклонный возраст, — около 80 лет — решили обвенчаться.
"Сегодня я абсолютно счастлив! Мои божественные Родители Повенчались! Спасибо Всевышнему за такое счастье. Храни Бог их многолетнюю Любовь!" — написал певец.
Поклонников артиста умилили кадры со скромной церемонии венчания, у некоторых даже слёзы навернулись на глаза. Подписчики поздравили молодожёнов с радостным событием и отметили, что Сосо очень похож на своих родителей, особенно на папу.
Ранее певица Любовь Успенская показала пикантное фото с Басковым на фоне слухов об их романе. Поклонники подозревают, что артистов связывает не только совместная работа.
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