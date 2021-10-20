Медведев против медведя: Опубликованы фото с места смертельной схватки тюменского боксёра с диким зверем



Трое друзей возвращались с рыбалки, когда на них вышел медведь. Одного мужчину зверь загрыз на месте, а в схватке со вторым погиб уже сам хищник.

В распоряжении Лайфа оказалось фото с места нападения медведя на троих друзей-рыбаков в Уватском районе Тюменской области. Одним из них, как мы писали ранее, оказался 23-летний боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте.

Убитый медведь. Фото © LIFE

48-летний мужчина после нападения хищника погиб на месте. Фото © LIFE

Пятна крови на месте смертельной схватки. Фото © LIFE

Ранее Лайф писал, что сам Илья Медведев получил серьёзные рваные раны головы и конечностей. Его третий друг, который не пострадал при встрече с хищником, на лодке доставил израненного спортсмена в больницу. Сейчас он в реанимации.