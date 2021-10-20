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Медведев против медведя: Опубликованы фото с места смертельной схватки тюменского боксёра с диким зверем

Трое приятелей возвращались с рыбалки, когда им навстречу выбежал хищник. Одного из мужчин зверь загрыз на месте. А вот схватку с его другом не пережил уже сам медведь.

20 октября, 15:17

В распоряжении Лайфа оказалось фото с места нападения медведя на троих друзей-рыбаков в Уватском районе Тюменской области. Одним из них, как мы писали ранее, оказался 23-летний боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте.

Убитый медведь. Фото © LIFE

Убитый медведь.

Фото © LIFE

48-летний мужчина после нападения хищника погиб на месте. Фото © LIFE

48-летний мужчина после нападения хищника погиб на месте.

Фото © LIFE

Пятна крови на месте смертельной схватки. Фото © LIFE

Пятна крови на месте смертельной схватки.

Фото © LIFE

Ранее Лайф писал, что сам Илья Медведев получил серьёзные рваные раны головы и конечностей. Его третий друг, который не пострадал при встрече с хищником, на лодке доставил израненного спортсмена в больницу. Сейчас он в реанимации.

23-летний тюменский боксёр убил напавшего на его друзей медведя

23-летний тюменский боксёр убил напавшего на его друзей медведя

Напомним, что трое приятелей возвращались с рыбалки, когда им навстречу выбежал хищник. Одного из мужчин зверь загрыз на месте. А вот схватку с его другом не пережил уже сам медведь.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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