Медведев против медведя: Опубликованы фото с места смертельной схватки тюменского боксёра с диким зверем
Трое друзей возвращались с рыбалки, когда на них вышел медведь. Одного мужчину зверь загрыз на месте, а в схватке со вторым погиб уже сам хищник.
В распоряжении Лайфа оказалось фото с места нападения медведя на троих друзей-рыбаков в Уватском районе Тюменской области. Одним из них, как мы писали ранее, оказался 23-летний боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте.
Убитый медведь.
Фото © LIFE
48-летний мужчина после нападения хищника погиб на месте.
Фото © LIFE
Пятна крови на месте смертельной схватки.
Фото © LIFE
Ранее Лайф писал, что сам Илья Медведев получил серьёзные рваные раны головы и конечностей. Его третий друг, который не пострадал при встрече с хищником, на лодке доставил израненного спортсмена в больницу. Сейчас он в реанимации.
Напомним, что трое приятелей возвращались с рыбалки, когда им навстречу выбежал хищник. Одного из мужчин зверь загрыз на месте. А вот схватку с его другом не пережил уже сам медведь.