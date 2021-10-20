В Петербурге признали запрещённой литературой "Библию Сатаны"
В ходе экспертизы в содержании книги был выявлен ряд нарушений, в частности оправдание жестокости и призывы к насилию.
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Суд признал информацию в книге "Библия Сатаны" экстремистским материалом, запрещённым к распространению на территории РФ. Содержание книги посягает на конституционные права россиян, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Уточняется, что над "Библией Сатаны", изданной в 2009 году на 666 страницах тиражом 166 экземпляров, была проведена экспертиза. В заключении исследования отмечается, что повествование о смерти и убийстве в ней ведётся в манипулятивной форме. Автор предлагает единомышленникам терроризировать слабых людей, недочеловеков, которыми, по его мнению, является большинство.
"Экспертиза показала, что в тексте книги имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, Бог сравнивается с трупом и бешеной собакой. Автор говорит о себе и группе людей, поклоняющейся Сатане, в превосходной степени. Оправдывается насилие и жестокость. Информация в форме призывов побуждает осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.
Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга также постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime. Под запрет также попал японский мультфильм о любовной связи брата и сестры.
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