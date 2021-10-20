В Петербурге признали запрещённой литературой "Библию Сатаны"

Суд признал информацию в книге "Библия Сатаны" экстремистским материалом, запрещённым к распространению на территории РФ. Содержание книги посягает на конституционные права россиян, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Уточняется, что над "Библией Сатаны", изданной в 2009 году на 666 страницах тиражом 166 экземпляров, была проведена экспертиза. В заключении исследования отмечается, что повествование о смерти и убийстве в ней ведётся в манипулятивной форме. Автор предлагает единомышленникам терроризировать слабых людей, недочеловеков, которыми, по его мнению, является большинство.