НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Базу ВМС США закрыли из-за звонка об угрозе взрыва

Сотрудники служб безопасности направлены к месту происшествия. Персонал получил указание оставаться в укрытии.

20 октября, 15:06
<p>Фото © ТАСС / DPA / TASS</p>

Фото © ТАСС / DPA / TASS

База ВМС США в штате Мэриленд закрыта из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Не исключается также присутствие вооружённого злоумышленника, сообщается на странице военных в Twitter.

"Примерно в 08:45 (15:45 мск) на базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, что в здании номер 10 или рядом с ним заложена бомба", говорится в сообщении.

Сотрудники служб безопасности направлены к месту происшествия. Персонал базы получил указание оставаться в укрытии, заявляют военные.

Эсминец ВМС США попытался пересечь границу РФ в Японском море

Эсминец ВМС США попытался пересечь границу РФ в Японском море

Кстати, ранее Лайф писал, что в Вашингтоне перекрыли дороги из-за угрозы взрыва в министерстве.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1