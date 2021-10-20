Базу ВМС США закрыли из-за звонка об угрозе взрыва
Сотрудники служб безопасности направлены к месту происшествия. Персонал получил указание оставаться в укрытии.
Фото © ТАСС / DPA / TASS
База ВМС США в штате Мэриленд закрыта из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Не исключается также присутствие вооружённого злоумышленника, сообщается на странице военных в Twitter.
"Примерно в 08:45 (15:45 мск) на базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, что в здании номер 10 или рядом с ним заложена бомба", — говорится в сообщении.
Сотрудники служб безопасности направлены к месту происшествия. Персонал базы получил указание оставаться в укрытии, заявляют военные.
Кстати, ранее Лайф писал, что в Вашингтоне перекрыли дороги из-за угрозы взрыва в министерстве.
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