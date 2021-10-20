Композитор поделился воспоминаниями о "советском Мориарти" Викторе Евграфове
По его мнению, артист обладал невероятной пластикой, которая обогащала его роли.
Фото © "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" / "Ленфильм" / Игорь Масленников
Заслуженный артист России Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе", был очень ярким и интересным актёром, сказал композитор Владимир Дашкевич, комментируя новость о его смерти.
"Это была очень яркая роль (профессора Мориарти. — Прим. Лайфа). В образе Мориарти он был совершенно по-другому настроен. Он всегда очень обострял роль своей пластикой. Редко такая выразительная пластика бывает", — поделился композитор с RT.
Напомним, о смерти Виктора Евграфова стало известно сегодня днём. Советский актёр перенёс коронавирус, а вскоре после этого у него оторвался тромб. Ему было 73 года.
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