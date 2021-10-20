Композитор поделился воспоминаниями о "советском Мориарти" Викторе Евграфове

Заслуженный артист России Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе", был очень ярким и интересным актёром, сказал композитор Владимир Дашкевич, комментируя новость о его смерти.

"Это была очень яркая роль (профессора Мориарти. — Прим. Лайфа). В образе Мориарти он был совершенно по-другому настроен. Он всегда очень обострял роль своей пластикой. Редко такая выразительная пластика бывает", — поделился композитор с RT.