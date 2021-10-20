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Композитор поделился воспоминаниями о "советском Мориарти" Викторе Евграфове

По его мнению, артист обладал невероятной пластикой, которая обогащала его роли.

20 октября, 15:08
<p>Фото © "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" / "Ленфильм" / Игорь Масленников</p>

Фото © "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" / "Ленфильм" / Игорь Масленников

Заслуженный артист России Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе", был очень ярким и интересным актёром, сказал композитор Владимир Дашкевич, комментируя новость о его смерти.

"Это была очень яркая роль (профессора Мориарти. — Прим. Лайфа). В образе Мориарти он был совершенно по-другому настроен. Он всегда очень обострял роль своей пластикой. Редко такая выразительная пластика бывает",  поделился композитор с RT.

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Напомним, о смерти Виктора Евграфова стало известно сегодня днём. Советский актёр перенёс коронавирус, а вскоре после этого у него оторвался тромб. Ему было 73 года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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