Юморист из "Кривого зеркала" рассказал, как похудение на 70 кг изменило его жизнь

Юморист из "Смехопанорамы", "Кривого зеркала" и других развлекательных телепередач Александр Морозов рассказал, как чувствует себя, скинув 70 килограммов после гастрошунтирования. Артист решился пойти на это, когда у него диагностировали диабет второго типа, гипертонию и апноэ.

"Это просто новая жизнь, я так выглядел, наверное, последний раз, когда мне лет 18 было. А мне сейчас 48. Здоровье улучшилось даже не на 50%, а на 100%. У меня нет диабета, гипертонии, апноэ. А эти болячки тянут другие, соответственно, у меня целый ворох болезней просто отвалился", — рассказал он в беседе с "Москвой 24".

Артист с содроганием вспоминает, как при лишнем весе ему было тяжело преодолеть даже один лестничный пролёт. По словам Морозова, он буквально "за кулисами уже погибал". Морозов говорит при этом, что диеты не соблюдает и спортом не занимается, но остаётся в форме. По его словам, рацион тот же, однако стал чуточку меньше — есть просто не хочется.