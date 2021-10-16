Фитнес-эксперт провёл над собой опыт, потолстев за полгода на 20 кг и похудев практически сразу

Когда Эндрю решил потолстеть, перед ним стояла сложная задача — перекроить свои пищевые привычки совсем не просто, даже в худшую сторону. Портить своё здоровье парень не хотел, поэтому от идеи фастфуда сразу же отказался. Американец ел всё то же, что и раньше, только в два раза больше. Раньше калорийность его суточного рациона была 2500 кк, сейчас — целых пять тысяч! И это всё — растительная пища.

Изначально Робертс хотел просидеть на такой диете четыре месяца, но для значительного результата пришлось все полгода. Так с 72 килограммов парень набрал вес до 97 килограммов.

Фото © Instagram / plantpoweredcoach_

Вместе с лишними 25 килограммами в жизни Робертса появилось много проблем. Парень стал хуже спать, храпел по ночам, а спина стала жутко болеть. Самое время было приступать к главной части эксперимента — похудению. На протяжении двух месяцев главное правило для Эндрю было есть меньше калорий, чем потребляет его организм. Дефицит и малообработанная растительная пища. Так удалось сбросить девять килограммов. И это всё — без походов в спортзал! Дальше — больше.

Фото © Instagram / plantpoweredcoach_

Следующие два месяца парень всё-таки начал ходить в тренажёрный зад. Минимум три раза в неделю. Кроме того, Эндрю стал следить за сном и водным балансом: ему нужно было отсыпаться по семь-девять часов в день и пить минимум по два-три литра обычной воды в день. Эти меры помогли сбросить ещё 11 кг, пишет Daily Express.