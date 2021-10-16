При виде этих близняшек парни глупеют на глазах, мечтая отдать за свидание с ними все свои деньги
Девушки вынуждены терпеть даже грубые сообщения, которые им присылают потенциальные ухажёры, не способные на нормальный флирт.
25-летние сестры Инка и Нееле Хёпер из Баварии, Германия, могут похвастаться головокружительным успехом, которого они добились в мире моды. В 15 лет модели переехали в Милан в погоне за мечтой, а сейчас они работают с такими брендами, как Dior и L’Oreal, пишет Daily Star.
Однако у их популярности есть и серьёзные минусы. Например, слишком настойчивые мужчины, которые не понимают слово "нет". Инка и Нееле с пониманием относятся к фанатам, которые регулярно признаются им в любви под фото в белье или откровенных нарядах. Но есть и те, кто присылает им в личные сообщения неприличные предложения. Зачастую девушкам обещают деньги за личную встречу с поклонником.
Вопросы, которые получают модели в соцсетях, тоже не отличаются разнообразием и воспитанностью. "А парней вы между собой делите?" — самый частый из них. Близняшки признаются, что у них действительно есть особая связь, которую не все готовы понять и принять.
Быть близнецами — значит иметь особое влияние на свою жизнь, думаю, все близнецы нас сейчас понимают. У тебя уже есть соулмейт в виде другого брата или сестры, поэтому ты не чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Когда мы встречаемся с кем-то, он должен понимать, что мы много времени проводим вместе. Многие считают, что это нездорово, но мы их не слушаем
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