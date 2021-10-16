Пользователи Reddit назвали 10 проблем из взрослой жизни, к которым не подготовит ни один родитель
В детстве мы мечтали вырасти, чтобы покупать себе "киндеры" и никого не спрашивать... Но вот уже через двадцать лет радуемся покупке удобной швабры. Ниже — 10 других разочарований взрослой жизни.
Фото © Unsplash / Christian Erfurt
Пользователь Reddit bathtub_seizure поинтересовался у других обитателей Сети, к каким проблемам взрослой жизни те оказались не готовы. Пост стал вирусным, а в комментариях открылся своеобразный портал в ад — читать это со спокойной душой невозможно. 10 самых впечатляющих историй от реддиторов.
Ужасающий процесс, когда ты превращаешься из человека с множеством друзей в кого-то, у которого на самом деле никого нет...
Старение родителей
Осознание, насколько ужасна жизнь на самом деле... Вот ты теряешь работу, которую пытался делать хорошо, но это никого не волнует, пытаешься выжить, не в состоянии оплатить счета/аренду/кредиты, а ещё проблемы в отношениях, болезни... Это совсем не то, о чём я мечтал, когда был подростком
То, насколько невежественны некоторые люди... И то, что они отлично при этом живут. Впрочем, к такому невозможно подготовиться
То, насколько часто нужно убираться, чтобы поддерживать дом в чистоте...
На работе, в офисах и т.д. тоже есть задиры, и они бывают ещё хуже, чем в школе
Смерть любимых — самое трудное. Или разрывы отношений: любовных, семейных, дружеских... Когда жизнь разводит вас по разным путям с человеком, с которым вы когда-то были очень близки
Оказывается, ты сам должен решать, что ты будешь есть три раза в день семь дней в неделю... до конца своей жизни
Люди полагаются на тебя. И твои родители, и твои дети. Вы становитесь уставшей начинкой в "бутерброде ответственности", и это всё очень выматывает
Осознание того, что некоторые твои друзья — ужасные люди и лучше держаться от них подальше
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