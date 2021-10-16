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Пользователи Reddit назвали 10 проблем из взрослой жизни, к которым не подготовит ни один родитель

В детстве мы мечтали вырасти, чтобы покупать себе "киндеры" и никого не спрашивать... Но вот уже через двадцать лет радуемся покупке удобной швабры. Ниже — 10 других разочарований взрослой жизни.

16 октября, 12:00

Фото © Unsplash / Christian Erfurt

Пользователь Reddit bathtub_seizure поинтересовался у других обитателей Сети, к каким проблемам взрослой жизни те оказались не готовы. Пост стал вирусным, а в комментариях открылся своеобразный портал в ад — читать это со спокойной душой невозможно. 10 самых впечатляющих историй от реддиторов.

Ужасающий процесс, когда ты превращаешься из человека с множеством друзей в кого-то, у которого на самом деле никого нет...

eternalrefuge86

Гиф © Giphy

Старение родителей

dabocake

Осознание, насколько ужасна жизнь на самом деле... Вот ты теряешь работу, которую пытался делать хорошо, но это никого не волнует, пытаешься выжить, не в состоянии оплатить счета/аренду/кредиты, а ещё проблемы в отношениях, болезни... Это совсем не то, о чём я мечтал, когда был подростком

choadally

То, насколько невежественны некоторые люди... И то, что они отлично при этом живут. Впрочем, к такому невозможно подготовиться

ohiojeepdad

Гиф © Giphy

То, насколько часто нужно убираться, чтобы поддерживать дом в чистоте...

DecadenceXO

На работе, в офисах и т.д. тоже есть задиры, и они бывают ещё хуже, чем в школе

pulpexploder

Смерть любимых — самое трудное. Или разрывы отношений: любовных, семейных, дружеских... Когда жизнь разводит вас по разным путям с человеком, с которым вы когда-то были очень близки

BlackCaaaaat

Гиф © Giphy

Оказывается, ты сам должен решать, что ты будешь есть три раза в день семь дней в неделю... до конца своей жизни

coltonious

Люди полагаются на тебя. И твои родители, и твои дети. Вы становитесь уставшей начинкой в ​​"бутерброде ответственности", и это всё очень выматывает

smolspooderfriend

Осознание того, что некоторые твои друзья — ужасные люди и лучше держаться от них подальше

swampy13

10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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