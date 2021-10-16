Пользователи Reddit назвали 10 проблем из взрослой жизни, к которым не подготовит ни один родитель

Осознание, насколько ужасна жизнь на самом деле... Вот ты теряешь работу, которую пытался делать хорошо, но это никого не волнует, пытаешься выжить, не в состоянии оплатить счета/аренду/кредиты, а ещё проблемы в отношениях, болезни... Это совсем не то, о чём я мечтал, когда был подростком

choadally