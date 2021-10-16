Коллекционер собрал отряд секс-кукол, и они так похожи на реальных женщин, что становится не по себе
Мужчина делает своим "девочкам" макияж и устраивает для них фотосессии, и те, кто видел эти кадры, не могут поверить, что в съёмках не участвовали живые модели.
Дин Беван увлёкся коллекционированием секс-кукол в 2016 году под впечатлением от сериала "Люди", в котором рассказывается о мире, населённом человекоподобными андроидами. Первую куклу, которую приобрёл 61-летний британец, звали Сара, пишет The Sun. С тех пор его необычная коллекция выросла до 25 экземпляров, он называет их не иначе как своими "девочками".
Изначально Дин заказывал только кукол, сделанных из термопластичных эластомеров. Они стоили недёшево (около 1300 долларов за штуку), но это было выгоднее, чем покупать аналоги более высокого класса. Однако этим летом производители прислали ему головы двух гиперреалистичных образцов, изготовленных из силикона, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть на фото. И результат никого не оставил равнодушным.
Этих кукол легко спутать с реальными людьми. Глаза, брови и волосы выполнены очень натурально, а силикон позволяет сделать даже поры на их коже
Дин регулярно устраивает для своих "девочек" фотосессии, переставляя им головы и переодевая в разные наряды, и в его портфолио уже более тысячи кадров. А во время пандемии он успел построить у себя во дворе самый настоящий бар, который служит ему не только зоной отдыха, но и отличной локацией для съёмок.
Макияж своим моделям Дин тоже наносит сам: чтобы этому научиться, он пересмотрел сотни роликов на YouTube. А одежду для них он по дешёвке покупает на eBay. Гардероб "девочек" раз в месяц пополняется новыми мини-юбками, топами и аксессуарами.
Увлечение Дина сейчас как никогда актуально: в связи с пандемией спрос на секс-кукол в 2020 году резко вырос. Некоторые любители силиконовых девушек даже берут их в жёны. Впрочем, никакой юридической силы такие свадьбы пока не имеют, напоминают эксперты.
WOW-news
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