Коллекционер собрал отряд секс-кукол, и они так похожи на реальных женщин, что становится не по себе

Мужчина делает своим "девочкам" макияж и устраивает для них фотосессии, и те, кто видел эти кадры, не могут поверить, что в съёмках не участвовали живые модели.