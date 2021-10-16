Митя Фомин поделился откровением по поводу смены пола

Российский певец и бывший участник группы Hi-Fi Митя Фомин считает, что артисты всегда должны пробовать что-то новое. В беседе с Passion.ru певец порассуждал на тему смены пола и рассказал, где именно для него пролегает эта грань.

Звезда нулевых Фомин отметил, что его смущает современная тенденция, которая уже сподвигла многих иностранных звёзд на операцию по смене пола. Но он признаёт, что творческих личностей вдохновляют эксперименты — они всегда пробуют что-то новое в борьбе за всеобщее внимание.

"Я бы никогда не смог изменить пол. Это то, на что бы я точно не пошёл, потому что мой меня устраивает полностью", — заявил Фомин.

Однако несмотря на огромное количество сплетен вокруг личной жизни артиста, певец сейчас одинок. Бывший солист Hi-Fi признался, что хочет стать отцом, но для этого он должен быть убеждён, что может полностью доверять своему партнёру.