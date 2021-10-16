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"Выкормыши немного перевыкормились": Сотрудники центра "Велес" показали фото пузатых енотов

Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивают на колени к своей кормилице.

16 октября, 08:14
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/veles_spb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РК центр "Велес"</a></p>

Фото © VK / РК центр "Велес"

В петербургском центре помощи диким животным "Велес" еноты успешно проходят реабилитацию. Сотрудники опубликовали кадры с экзотическими питомцами, по которым видно, что у животных не только прекрасное здоровье, но и отличный аппетит.

На появившихся в Сети кадрах пузатые еноты играют со своим кипером: лижут руки и кусают за штаны. Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивают на колени к своей кормилице.

"Выкормыши этого года немного перевыкормились", написали сотрудники "Велеса" во "ВКонтакте".

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Ранее сотрудники приюта "Велес" решили перевезти двух своих медведиц. Новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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