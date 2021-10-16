В петербургском центре помощи диким животным "Велес" еноты успешно проходят реабилитацию. Сотрудники опубликовали кадры с экзотическими питомцами, по которым видно, что у животных не только прекрасное здоровье, но и отличный аппетит.

На появившихся в Сети кадрах пузатые еноты играют со своим кипером: лижут руки и кусают за штаны. Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивают на колени к своей кормилице.

"Выкормыши этого года немного перевыкормились", — написали сотрудники "Велеса" во "ВКонтакте".