"Выкормыши немного перевыкормились": Сотрудники центра "Велес" показали фото пузатых енотов
Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивают на колени к своей кормилице.
Фото © VK / РК центр "Велес"
В петербургском центре помощи диким животным "Велес" еноты успешно проходят реабилитацию. Сотрудники опубликовали кадры с экзотическими питомцами, по которым видно, что у животных не только прекрасное здоровье, но и отличный аппетит.
На появившихся в Сети кадрах пузатые еноты играют со своим кипером: лижут руки и кусают за штаны. Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивают на колени к своей кормилице.
"Выкормыши этого года немного перевыкормились", — написали сотрудники "Велеса" во "ВКонтакте".
Ранее сотрудники приюта "Велес" решили перевезти двух своих медведиц. Новые условия содержания косолапых будут приближены к дикой природе.
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