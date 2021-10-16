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10 звёзд, которые вышли в свет в таких голых платьях, что им лучше не попадаться отцам на глаза

Красотки из мира кино и музыки не стесняются надевать откровенные наряды и на церемонии награждения, и на простые вечеринки.

16 октября, 07:00

Фото © Instagram / Schiaparelli, muglerofficial

Голливудские звёзды и другие селебрити просто обязаны каждый раз всё сильнее удивлять своих фанатов, и удобнее всего это сделать, надев экстравагантный наряд. Благо знаменитым красоткам есть что показать, поэтому на красную дорожку или на простую вечеринку они всё чаще выходят в прозрачных платьях из сетчатого материала. Основоположницей такого тренда считается Ким Кардашьян, которая на Неделю моды в Париже надела голый наряд с животным принтом, и с тех пор знаменитости пошли вразнос.

Актриса Кейт Хадсон появилась в прозрачном платье в пол на Венецианском кинофестивале – 2021, где её фигуру без белья могли рассмотреть все через кружево от Valentino.

Фото © Instagram / katehudson и giannandreahair

Фото © Instagram / katehudson и giannandreahair

Модель Белла Хадид появилась на Каннском кинофестивале – 2021 в чёрном платье, огромный вырез которого оголил её грудь. Ситуацию спасла лишь золотая вставка, к каким модный дом Schiaparelli питает особую симпатию.

Фото © Instagram / Schiaparelli

Фото © Instagram / Schiaparelli

В наряде этого же бренда — Schiaparelli — блогерша и дизайнер Кьяра Ферраньи из Италии вышла даже не на красную дорожку, а на улицы Парижа. Золотые пэстис закрывали обнажённую грудь красотки, которую она не постеснялась показать без белья.

Фото © Instagram / kimkardashian и khloekardashian

Фото © Instagram / kimkardashian и khloekardashian

Меган Фокс стала гостьей премии MTV Video Music Awards, куда пришла вместе со своим новым бойфрендом — музыкантом Колсоном Бэйкером. 35-летняя актриса сразу перетянула на себя внимание, показав все нюансы фигуры сквозь прозрачное платье от модного дома Mugler.

Фото © Instagram / muglerofficial, stylememaeve

Фото © Instagram / muglerofficial, stylememaeve

20-летняя американская модель Амелия Грей Хэмлин пришла на вечеринку, проходившую в рамках Недели моды в Лондоне. Для выхода в свет девушка выбрала блестящее платье в сеточку от дизайнера Натальи Феднер, которое почти ничего не скрыло от гостей. За свой откровенный наряд красотке даже пришлось извиняться перед отцом.

Фото © Instagram/ameliagray

Фото © Instagram/ameliagray

Модель Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 выбрала платье от Givenchy из цепей, и даже бежевое боди не сделало этот наряд более приличным.

Фото © Instagram / givenchyofficial, vogueitalia

Фото © Instagram / givenchyofficial, vogueitalia

Актриса Зои Кравиц проявила с одной из сестёр Кардашьян удивительное единодушие и вышла на красную дорожку Met Gala 2021 в платье из сетки. Брендовый комплект от Yves Saint Laurent дополнило нижнее бельё, которое было абсолютно бесполезно.

Фото © Instagram / vogueparis

Фото © Instagram / vogueparis

Рэперша Лиззо пришла на вечеринку в честь дня рождения своей подруги и коллеги Cardi B в сетчатом платье. Голую грудь она закрыла металлическими пэстис, а крошечное бельё стало незаметным на огромных формах певицы.

Фото © Instagram / lizzobeeating и kevmag_officiel

Фото © Instagram / lizzobeeating и kevmag_officiel

Рэперша Мэган Ти Сталлион посетила мероприятие, которое устроило издание Sports Illustrated Swimsuit, после того как ей выделили целую фотосессию в купальниках. Для такого события певица нарядилась в платье, состоящее из цепей, которое дополнило такое же бельё.

Фото © Instagram / theestallion

Фото © Instagram / theestallion

Модель и певица Джордин Вудс отпраздновала свой день рождения как принцесса, хотя скорее — как рыцарь. Для вечеринки девушка выбрала платье из цепей, расстояние между которыми было просто катастрофическим. Голую грудь модели не прикрывало ничего, а от полного позора спасали лишь стринги телесного оттенка.

Фото © Instagram / jordynwoods

Фото © Instagram / jordynwoods

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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