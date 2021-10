Нагиев не заметил, что работает камера, и сказал, что бы он сделал с симпатичной участницей "Голоса"

Не спорь!

Так "под замес" Градского попала девушка, которая прилетела из Австралии. Анна Гинц исполнила песню Always Remember Us This Way. "Грубовато. У вас открытый звук очень, - отрезал Александр Борисович и воспроизвёл для наглядности точно такой же звук. - Иногда это хорошо, но если вся песня так звучит - это говорит о том, что Вы так видите пение". Девушка попыталась поспорить, но её быстро задавили авторитетом. Впрочем, Градский в конце своего вердикта отметил, что девушка очень красивая.