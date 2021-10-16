Нагиев не заметил, что работает камера, и сказал, что бы он сделал с симпатичной участницей "Голоса"
Второй этап главного вокального проекта страны стал для конкурсанток чем-то вроде кастинга на роль спутницы популярного ведущего.
В 10-м сезоне "Голоса" продолжаются "слепые" прослушивания. Градский, Пелагея, Агутин и Билан пока не набрали свои команды - в этот раз они более разборчивы. Впрочем, именно за это их и любят. Зрителям, судя по комментариям, нравится, что наставники не стесняются говорить участникам правду в лицо.
Не спорь!
Так "под замес" Градского попала девушка, которая прилетела из Австралии. Анна Гинц исполнила песню Always Remember Us This Way. "Грубовато. У вас открытый звук очень, - отрезал Александр Борисович и воспроизвёл для наглядности точно такой же звук. - Иногда это хорошо, но если вся песня так звучит - это говорит о том, что Вы так видите пение". Девушка попыталась поспорить, но её быстро задавили авторитетом. Впрочем, Градский в конце своего вердикта отметил, что девушка очень красивая.
Взял бы её
Про внешность в этом сезоне вообще говорят очень много. Особенно Дмитрий Нагиев. Очевидно, что холостяцкая жизнь телеведущему не идет на пользу. Он не упускает случая пофлиртовать с симпатичными участницами проекта и во втором выпуске это стало слишком очевидным.
"Столько стиля и изящества, что я удивлён. Мне кажется, что ты и актриса очень тонкая, — сказал он 33-летней Тамаре Кутидзе, которая попала в команду Леонида Агутина. Причем, как только девушка стала уходить, Нагиев, провожая её жадным взглядом, явно думая, что камера в этот момент уже не работает, выдал:
— Такая хорошенькая, такая... Взять бы её так, — сказал ведущий и, увидев камеру, добавил, — а уже взяли..."
Фигура
Той же Гинц Нагиев сказал не только слова утешения, но и подчеркнул, что у неё хорошая фигура. И тут же поправился:
— Зачем я это сказал, а-то она не знает, что у нее фигура хорошая... И у меня хорошая!
Персик
Третьей "жертвой" русского Челентано стала Элина Пан из Норильска. Красотой и формами этой девушки восхитилась даже Пелагея, чего уже говорить про Нагиева. На выходе со сцены он засыпал её довольно сальными комплиментами.
— Есть выражение: "Чао, персик, дозревай!", вот мне кажется, ты дозрела. Ты зрелая, вкусная, сочная, добро пожаловать в игру!"