Футболист "Спартака" Ларссон встал на колено перед началом матча с "Лестером"

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон встал на колено перед началом матча Лиги Европы против "Лестера", который проходит в эти минуты в Москве.

Игроки британского клуба преклонили колено в знак борьбы с расизмом и поддержки движению BLM. Вместе с ними это сделал и Ларссон. Остальные игроки красно-белых его не поддержали. Добавим, что собравшиеся на трибунах болельщики освистали игроков "Лестера", вставших на колено.