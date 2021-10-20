Футболист "Спартака" Ларссон встал на колено перед началом матча с "Лестером"
При этом болельщики красно-белых освистали игроков британской команды из-за такого жеста.
Скриншот © "Матч ТВ"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон встал на колено перед началом матча Лиги Европы против "Лестера", который проходит в эти минуты в Москве.
Игроки британского клуба преклонили колено в знак борьбы с расизмом и поддержки движению BLM. Вместе с ними это сделал и Ларссон. Остальные игроки красно-белых его не поддержали. Добавим, что собравшиеся на трибунах болельщики освистали игроков "Лестера", вставших на колено.
Отметим, что к перерыву матча "Спартак" — "Лестер" москвичи ведут со счётом 2:1. Голами в составе красно-белых отметились Соболев и Ларссон.
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