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Футболист "Спартака" Ларссон встал на колено перед началом матча с "Лестером"

При этом болельщики красно-белых освистали игроков британской команды из-за такого жеста.

20 октября, 15:28
<p>Скриншот © "Матч ТВ"</p>

Скриншот © "Матч ТВ"

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон встал на колено перед началом матча Лиги Европы против "Лестера", который проходит в эти минуты в Москве.

Игроки британского клуба преклонили колено в знак борьбы с расизмом и поддержки движению BLM. Вместе с ними это сделал и Ларссон. Остальные игроки красно-белых его не поддержали. Добавим, что собравшиеся на трибунах болельщики освистали игроков "Лестера", вставших на колено.

"Раздражает расистов": Защитник "Лестера" призвал продолжать вставать на колени перед матчами

"Раздражает расистов": Защитник "Лестера" призвал продолжать вставать на колени перед матчами

Отметим, что к перерыву матча "Спартак" — "Лестер" москвичи ведут со счётом 2:1. Голами в составе красно-белых отметились Соболев и Ларссон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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