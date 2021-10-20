"Как собаку ненужную": Как двукратную олимпийскую чемпионку Егорян оставили без денег и обещанной квартиры Спортсменка хочет выступать только за родной для себя регион, однако он, по её словам, абсолютно ничего ей для этого не дал. 20 октября, 14:19 Фото © Getty Images / Devin Manky

Российская фехтовальщица Яна Егорян оказалась в центре невероятного скандала. Не думала она, не гадала, когда брала паузу в карьере из-за беременности, что принесёт это не только долгожданное пополнение в семье, но и совсем неожиданное увольнение из подмосковного центра спортивной подготовки. И ведь правда кажется странным, что двукратная олимпийская чемпионка оказалась не нужна региону, за который всю жизнь выступала.

Историческое золото в Рио

Вернёмся на пять лет назад. На Олимпиаду в Рио Яна Егорян ехала не в статусе фаворита соревнований по фехтованию на сабле. Золото эксперты в этом виде программы отдавали партнёру по команде Софье Великой, которая ехала на Игры в статусе серебряного призёра Олимпиады в Лондоне. Казалось, что именно опытная Великая должна наконец-таки взять золотую медаль и войти в историю отечественного фехтования.

Однако в финале Егорян сумела отыграть сразу три укола и вырвать победу на самом флажке — 15:14. Подмосковная спортсменка стала первой российской фехтовальщицей, выигравшей золотую олимпийскую медаль в индивидуальных соревнованиях. Чуть позже она одержит ещё одну победу, вместе с командой. Как итог — Егорян увозит в родное Подмосковье два золота.

Противостояние Егорян и Великой стало настолько знаковым, что про него даже сняли художественный фильм "На острие". Пусть в картине было показано не всё так, как было в жизни, однако сам факт появления подобного кино — момент знаковый. Было это меньше года назад. Теперь же Егорян оказалась в достаточно странном и тяжёлом для себя положении.

Ни квартиры, ни работы

В 2020 году Егорян объявила о том, что приостанавливает свою карьеру. Причина для этого более чем веская — беременность. Спортсменка ждала пополнения в семье, а потому решила взять небольшую паузу. В мае этого года она стала мамой, а уже в августе осталась без ставки в региональном ЦСП. И причина у этого была крайне странной.

— Зуев Денис Валентинович — это директор ЦСП Московской области. В августе этого года он уволил меня, сказав, что я не нужна. Двукратная олимпийская чемпионка центру олимпийской подготовки не нужна. Одним из аргументов, который я услышала, было то, что я не участвовала в чемпионате России, потому что я была беременна. Я ушла рожать ребёнка, — рассказала Егорян.

То есть отсутствие стартов из-за беременности стало поводом для того, чтобы оставить Егорян без денег и ставки, а также понимания того, как дальше возвращаться в спорт. Ведь если саблистка захочет поехать на условный чемпионат России, то от какого региона? Родное Подмосковье пошло в отказ, сама Егорян говорит, что открыта для переговоров с другими субъектами.

Как оказалось, накопились у Егорян и иные обиды на родной регион, который она всегда и с большим удовольствием представляла. К примеру, после победы в Рио губернатор Подмосковья обещал, что спортсменка получит собственное жильё, ведь до этого она обитала в съёмной квартире. К слову, вопрос не решён до сих пор. Сейчас Егорян живёт в служебной квартире, которую ей дали в администрации родных для неё Химок.

Более того, не помогали Егорян в Подмосковье и со всем необходимым для соревнований инвентарём. Всё это она получала как спортсмен сборной страны непосредственно от федерации. Получается, что Егорян не дали обещанное жильё, а теперь ещё и денег лишили. Хотя она как патриот всегда выступала за родную Московскую область и дальше хочет представлять именно её.

— Конечно, в другие регионы меня оторвут с руками и ногами, мне уже поступило очень много предложений, но я не хочу выступать за другой регион. Я хочу выступать за Московскую область и представлять город Химки. Я всю жизнь была патриотом своего города, для меня всегда принципиально важно было выступать за свой регион. Я здесь живу и именно здесь хочу продолжать свою спортивную карьеру, — отметила Егорян в беседе с "Газетой.Ру".

Кстати, сама спортсменка утверждает, что в похожей ситуации она уже была. Два года назад всю её команду хотели примерно так же уволить. Причём в тот день, когда она взяла Кубок России. Реакция спортсменки была такой же, как сейчас: пост в соцсетях, отклик на него, попытки всё исправить со стороны высокопоставленных чиновников и разрешение ситуации.

"Неверно довели информацию"

Разумеется, что ситуация не могла остаться незамеченной. Первым на увольнение Егорян отреагировал вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, который заметил, что в данной ситуации "хочется человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам", и заметил, что преданность Егорян региону вызывает уважение.

— В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала опять тренировочный процесс. Не хочется всех этих писем в прокуратуру для восстановления Яны на работе, нет необходимости напоминать этим "специалистам" о защите материнства, хочется нормального человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам, которые много лет трудятся и приносят медали региону и стране! — написал Мамедов.

Любопытно, что в ЦСП пока хранят молчание и ничего о данной ситуации не говорят. Никаких комментариев и объяснений на этот счёт. Зато ответ держать пришлось новоиспечённому министру спорта Московской области Дмитрию Абаренову.

— До Яны из её окружения неверно довели информацию, исказили её, что и привело к такой ситуации. Завтра (уже сегодня. — Прим. Лайфа) мы встречаемся, я уверен, что все вопросы будут закрыты и никаких проблем не будет. Я очень рад, что Яна возвращается в большой спорт, область её будет всячески поддерживать, как это и было на протяжении всего времени, — отметил глава ведомства в беседе с ТАСС.

Что принесёт встреча Егорян с подмосковным правительством и местным министром спорта — большая загадка. Понятно, что область сделает всё, чтобы сохранить Егорян в домашнем для неё регионе, тем более, что сама она этого хочет. Однако, каков будет ответ спортсменки в этой ситуации, — большая загадка. Ведь её слова про "ненужную собаку", кажется, говорят о многом.

— Московская область мне абсолютно ничего не дала. Я никогда от них ничего не требовала. <...> А сейчас меня просто выкинули. Выкинули, как ненужную собаку, на улицу и думают, что я буду молчать. <...> Второй месяц я сижу без зарплаты, но всё равно тренируюсь для того, чтобы идти дальше и завоёвывать новые медали. Но, к сожалению, Московской области я не нужна, — говорила Егорян.

К счастью для всех, ситуация завершилась хорошо. Егорян восстановили в региональном ЦСП. Молодая мама и титулованная спортсменка сможет продолжать выступать за родной регион и получать зарплату. Да и Подмосковье не осталось без сильной саблистки. Тем не менее, пример Егорян показателен, ведь спортсменка сумела буквально за день решить проблему, которая тянулась два месяца.

Авторы Шамиль Гаджиев