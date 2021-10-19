"Украинская Барби" превратилась в живой скелет, похудев до 38 кг из-за коронавируса

36-летняя модель и блогерша Валерия Лукьянова из Одессы, которая больше известна как Аматуе, никогда не была пышкой. Инста-дива долгие годы пыталась превратить себя в живую Барби, для чего была сделана не одна операция. И свой вес Аматуе всегда удерживала в районе 43 килограммов — модель отказалась от мяса, регулярно проводила различные чистки и эзотерические обряды.

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

Но недавно состояние блогерши приблизилось к критическому — она заболела коронавирусом, причём, по словам Аматуе, это был штамм "дельта". Модель отделалась вполне легко — четыре дня она не чувствовала вкусов и запахов, из-за чего у неё полностью пропал аппетит. И два дня блогерша терпела обильное потоотделение. "Когда спала, вся одежда и простыня были мокрыми", — жаловалась Аматуе подписчикам в "Инстаграме".

В итоге минус 5 кг! Когда с меня стали падать все штаны, я встала на весы и ахнула — 38 кг! Когда, как? Я не заметила Аматуе

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

Блогерша тут же начала усиленно питаться — по три раза в день и зачастую вставая в три утра, только чтобы поесть. К привычным блюдам модель добавила протеин. Так ей удалось набрать два килограмма, что всё ещё было довольно слабым результатом. Аматуе планирует вернуть свой нормальный вес в 43 килограмма.

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21