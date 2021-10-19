Семенович сняли на видео во время вечеринки, и на этих кадрах без ретуши видны все её килограммы
Певица в последнее время борется с лишним весом, который не так заметен на фото в её аккаунте.
Известную 41-летнюю певицу Анну Семенович многие любят не только за её творчество, но и за аппетитные формы, вызывающие зависть у любой девушки. Однако в последнее время артистка стала пышнее не только в районе груди, что начали замечать её фанаты. Лишний вес расстраивает Аню, и она полна решимости с ним бороться. Однако видео с вечеринки в честь юбилея Николая Баскова показали, что все килограммы певицы пока на месте.
Видео © Telegram / Светские хроники
Артистка сидела за столом со звёздными подругами и вовсю веселилась под громкую музыку. Элегантное зелёное платье эффектно обтягивало пышную грудь Ани, как и её округлый животик, а на одном из кадров стала заметна складка под подбородком.
Фото © Telegram / Anton S Live
Многие фанаты Семенович забыли, как часто она фотошопит свои фото и видео в "Инстаграме", поэтому поклонникам редко удаётся увидеть звезду в натуральном виде. Семенович сама признаёт проблемы с лишним весом, она даже начала с ним бороться. Четырёхдневная голодовка в оздоровительном центре не принесла результата, поэтому певица последовала примеру коллеги — Ларисы Долиной. Она сдала необходимые анализы на непереносимость продуктов, и оказалось, что ей нельзя даже яичный белок.
Похудение Ани усложняется ещё и тем, что иногда физические нагрузки для неё просто невозможны. Ведь огромная грудь — это не только украшение, но и проклятие. Бывшая фигуристка, несмотря на свою спортивную дисциплину и выдержку, иногда была вынуждена просто лежать из-за боли в позвоночнике. Об этом в программе "Звёзды сошлись" рассказала её коллега по группе "Блестящие" Надежда Ручка.
У Ани грудь действительно большая, и было несколько раз перед выходом на сцену такое, что у Ани середина спины очень сильно болела — и она лежала на столе, пока мы пытались что-то вправить. Это был словно какой-то спазм
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