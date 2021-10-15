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Фанаты увидели, что стало с походкой Инстасамки, увеличившей формы, и надорвали животы от смеха

Скандальная рэперша исполнила мечту и сделала себе огромные бёдра, однако в жизни с ними обходиться не так-то просто.

15 октября, 13:08

Фото © TikTok/samkamusic

Популярная 21-летняя рэперша Инстасамка, которую многие знают по её громким конфликтам с другими звёздами и блогерами, четыре месяца назад исполнила свою мечту и увеличила ягодицы. Однако, видимо, девушка перестаралась и не учла свой рост, потому что теперь пользователи Сети не могут сдержать смеха, глядя на её движения.

Видео © TikTok/samkamusic

Инстасамка регулярно выкладывает ролики в "Тикток", и последние из них вызвали волну шуток. Рэперша танцевала со своим парнем Moneyken в одном купальнике, демонстрируя пятую точку. Но почему-то в видео девушка ни разу не смогла выпрямить ноги и двигалась неуклюже, будто огромные ягодицы тянули её вниз.

Фото © TikTok/samkamusic

Фото © TikTok/samkamusic

Это только подтвердило опасения фанатов, которые раньше заметили, как нелепо теперь — после операции по увеличению —бегает Инстасамка . Но до этого у них было оправдание — по песку сложно пройти модельной походкой. И вот теперь рэперша станцевала возле бассейна, доказав, что дело не в поверхности, а в её непропорционально больших бёдрах.

Фото © Instagram/instasamka

Фото © Instagram/instasamka

Такое ощущение, что ей тяжело носить импланты...

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А что по осанке у Даши?

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Она теперь похожа на рыжую девку из "Семейки Круддс"

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Даша Зотеева из Тобольска сейчас известна как тиктокерша и рэперша Инстасамка. Девушка ведёт эпатажный образ жизни и устраивает скандалы, из-за которых с ней отказываются общаться другие знаменитости. В начале года рэперша выгнала из дома опоздавших визажисток, выкинув вслед за ними их инструменты, а затем вылила на курьера непонятную жижу. К тому же Инстасамку часто обвиняют в плагиате, потому что её треки слишком похожи на хиты Cardi B.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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