Фанаты увидели, что стало с походкой Инстасамки, увеличившей формы, и надорвали животы от смеха
Скандальная рэперша исполнила мечту и сделала себе огромные бёдра, однако в жизни с ними обходиться не так-то просто.
Популярная 21-летняя рэперша Инстасамка, которую многие знают по её громким конфликтам с другими звёздами и блогерами, четыре месяца назад исполнила свою мечту и увеличила ягодицы. Однако, видимо, девушка перестаралась и не учла свой рост, потому что теперь пользователи Сети не могут сдержать смеха, глядя на её движения.
Видео © TikTok/samkamusic
Инстасамка регулярно выкладывает ролики в "Тикток", и последние из них вызвали волну шуток. Рэперша танцевала со своим парнем Moneyken в одном купальнике, демонстрируя пятую точку. Но почему-то в видео девушка ни разу не смогла выпрямить ноги и двигалась неуклюже, будто огромные ягодицы тянули её вниз.
Это только подтвердило опасения фанатов, которые раньше заметили, как нелепо теперь — после операции по увеличению —бегает Инстасамка . Но до этого у них было оправдание — по песку сложно пройти модельной походкой. И вот теперь рэперша станцевала возле бассейна, доказав, что дело не в поверхности, а в её непропорционально больших бёдрах.
Фото © Instagram/instasamka
Такое ощущение, что ей тяжело носить импланты...
А что по осанке у Даши?
Она теперь похожа на рыжую девку из "Семейки Круддс"
Даша Зотеева из Тобольска сейчас известна как тиктокерша и рэперша Инстасамка. Девушка ведёт эпатажный образ жизни и устраивает скандалы, из-за которых с ней отказываются общаться другие знаменитости. В начале года рэперша выгнала из дома опоздавших визажисток, выкинув вслед за ними их инструменты, а затем вылила на курьера непонятную жижу. К тому же Инстасамку часто обвиняют в плагиате, потому что её треки слишком похожи на хиты Cardi B.
WOW-stars
Певица-пышка пришла на день рождения подруги в прозрачном платье, не скрыв ни одну из своих складок
сегодня в 08:04
Седокова надела крошечное бикини на загорелые формы, доказав, что соблазнит даже парня вдвое моложе
вчера в 15:01
"Я больна, но я улыбаюсь": Джаред Лето поздравил фанатку из Подмосковья с днём рождения, который она встретила в хосписе
вчера в 13:52
Комментариев: 0