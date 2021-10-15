Фанаты увидели, что стало с походкой Инстасамки, увеличившей формы, и надорвали животы от смеха

Популярная 21-летняя рэперша Инстасамка, которую многие знают по её громким конфликтам с другими звёздами и блогерами, четыре месяца назад исполнила свою мечту и увеличила ягодицы. Однако, видимо, девушка перестаралась и не учла свой рост, потому что теперь пользователи Сети не могут сдержать смеха, глядя на её движения.

Видео © TikTok/samkamusic

Инстасамка регулярно выкладывает ролики в "Тикток", и последние из них вызвали волну шуток. Рэперша танцевала со своим парнем Moneyken в одном купальнике, демонстрируя пятую точку. Но почему-то в видео девушка ни разу не смогла выпрямить ноги и двигалась неуклюже, будто огромные ягодицы тянули её вниз.

Фото © TikTok/samkamusic

Это только подтвердило опасения фанатов, которые раньше заметили, как нелепо теперь — после операции по увеличению —бегает Инстасамка . Но до этого у них было оправдание — по песку сложно пройти модельной походкой. И вот теперь рэперша станцевала возле бассейна, доказав, что дело не в поверхности, а в её непропорционально больших бёдрах.

Фото © Instagram/instasamka

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