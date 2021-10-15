Певица-пышка пришла на день рождения подруги в прозрачном платье, не скрыв ни одну из своих складок
Певицу совершенно не смущают лишние килограммы и неидеальная фигура — она считает себя очень привлекательной.
Известная 33-летняя рэперша Lizzo не может похвастаться осиной талией, однако она не считает это каким-либо недостатком. Певица часто выкладывает фото в маленьких купальниках, а на концертах регулярно появляется в откровенных нарядах. Однако в этот раз звезда превзошла все ожидания, выйдя в свет практически голой, пишет Women's Health.
Фото © Instagram / lizzobeeating и kevmag_officiel
Рэперша посетила вечеринку в Лос-Анджелесе в честь дня рождения своей коллеги и хорошей подруги Cardi B, которой исполнилось 29 лет. Ради такого события Lizzo решила постараться вовсю и надела самое эпатажное, что у неё было в гардеробе. Гости вечеринки были поражены, увидев пышную певицу в платье, состоящем из сетки. Крошечные стринги просто пропали на теле рэперши, а грудь она прикрыла пэстис в цвет наряда.
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Хоть восторженных комментариев в инстаграме рэперши и было достаточно, многим не понравился её внешний вид. И дело даже не в лишнем весе — критика досталась самому платью, которое не подчеркнуло достоинства певицы, а лишь показало недостатки. "В следующий раз лучше надень лифчик", — посоветовали ей под снимками.
Lizzo — популярная американская рэперша, которая известна не только своими треками, но и вызывающим поведением. Она полностью игнорирует свой лишний вес и выбирает откровенные наряды, популярные у хип-хоп-исполнительниц. Певица поддерживает идеи бодипозитива и пропагандирует здоровый образ жизни. Она регулярно занимается с тренером, но не для того, чтобы похудеть, а чтобы добиться такой фигуры, о которой мечтает именно она.
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