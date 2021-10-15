НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Певица-пышка пришла на день рождения подруги в прозрачном платье, не скрыв ни одну из своих складок

Певицу совершенно не смущают лишние килограммы и неидеальная фигура — она считает себя очень привлекательной.

15 октября, 08:04

Фото © Instagram / lizzobeeating

Известная 33-летняя рэперша Lizzo не может похвастаться осиной талией, однако она не считает это каким-либо недостатком. Певица часто выкладывает фото в маленьких купальниках, а на концертах регулярно появляется в откровенных нарядах. Однако в этот раз звезда превзошла все ожидания, выйдя в свет практически голой, пишет Women's Health.

Фото © Instagram / lizzobeeating и kevmag_officiel

Фото © Instagram / lizzobeeating и kevmag_officiel

Рэперша посетила вечеринку в Лос-Анджелесе в честь дня рождения своей коллеги и хорошей подруги Cardi B, которой исполнилось 29 лет. Ради такого события Lizzo решила постараться вовсю и надела самое эпатажное, что у неё было в гардеробе. Гости вечеринки были поражены, увидев пышную певицу в платье, состоящем из сетки. Крошечные стринги просто пропали на теле рэперши, а грудь она прикрыла пэстис в цвет наряда.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Боже, вот это королева!

harry_sunflower_styles

Это день, когда родилась богиня


jameerpond

Мне кажется, после таких фото я просто сломался

somewhere_under_the_rainbow

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Хоть восторженных комментариев в инстаграме рэперши и было достаточно, многим не понравился её внешний вид. И дело даже не в лишнем весе — критика досталась самому платью, которое не подчеркнуло достоинства певицы, а лишь показало недостатки. "В следующий раз лучше надень лифчик", — посоветовали ей под снимками.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Lizzo — популярная американская рэперша, которая известна не только своими треками, но и вызывающим поведением. Она полностью игнорирует свой лишний вес и выбирает откровенные наряды, популярные у хип-хоп-исполнительниц. Певица поддерживает идеи бодипозитива и пропагандирует здоровый образ жизни. Она регулярно занимается с тренером, но не для того, чтобы похудеть, а чтобы добиться такой фигуры, о которой мечтает именно она.

Длинные ноги, пронзительный взгляд: 10 фото журналистки из США, над которой Путин пошутил на интервью

Длинные ноги, пронзительный взгляд: 10 фото журналистки из США, над которой Путин пошутил на интервью

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1