Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $66 тысяч

Стоимость биткоина превысила отметку 66 тысяч долларов США и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

По данным на 17:03 по мск, цена самой популярной криптовалюты в мире достигла 66 110 долларов, это на 5,6% дороже, чем накануне. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты был установлен в апреле 2021 года — тогда он достиг 64 888,99 доллара.

Биткоин дорожает на фоне запуска в США первого инвестирующего в него фьючерсы биржевого фонда, что повлияло на оптимизм инвесторов по поводу цифровых активов. Кроме того, американские Bank of New York Mellon, Goldman Sachs и Morgan Stanley пополнили перечень банков, предлагающих услуги, связанные с криптовалютой.