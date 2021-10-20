"Барселона" переиграла "Динамо" из Киева в напряжённом матче Лиги чемпионов
В параллельной встрече дня "Зальцбург" на своём поле был сильнее немецкого "Вольфсбурга".
Фото © Twitter / FC Barcelona
Испанская "Барселона" на своём поле переиграла киевское "Динамо" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал Жерар Пике. Стоит отметить, что для него это стал шестнадцатый гол в Лиге чемпионов за всю историю. По этому показателю он сравнялся с Роберто Карлосом и уже в следующем матче может стать самым результативным защитником в истории турнира.
В параллельном матче дня "Зальцбург" на своём поле был сильнее немецкого "Вольфсбурга" — 3:1. У хозяев голами отметились Адейеми и дважды Окафор. На это "волки" ответили лишь голом Нмечи.
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