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"Барселона" переиграла "Динамо" из Киева в напряжённом матче Лиги чемпионов

В параллельной встрече дня "Зальцбург" на своём поле был сильнее немецкого "Вольфсбурга".

20 октября, 18:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1450885379725434885/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Фото © Twitter / FC Barcelona

Испанская "Барселона" на своём поле переиграла киевское "Динамо" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Жерар Пике. Стоит отметить, что для него это стал шестнадцатый гол в Лиге чемпионов за всю историю. По этому показателю он сравнялся с Роберто Карлосом и уже в следующем матче может стать самым результативным защитником в истории турнира.

Как с "Динамо", только наоборот: "Спартак" проиграл "Лестеру" в Лиге Европы, ведя 2:0 по ходу матча

Как с "Динамо", только наоборот: "Спартак" проиграл "Лестеру" в Лиге Европы, ведя 2:0 по ходу матча

В параллельном матче дня "Зальцбург" на своём поле был сильнее немецкого "Вольфсбурга" — 3:1. У хозяев голами отметились Адейеми и дважды Окафор. На это "волки" ответили лишь голом Нмечи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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