"Барселона" переиграла "Динамо" из Киева в напряжённом матче Лиги чемпионов

Автором единственного забитого мяча стал Жерар Пике. Стоит отметить, что для него это стал шестнадцатый гол в Лиге чемпионов за всю историю. По этому показателю он сравнялся с Роберто Карлосом и уже в следующем матче может стать самым результативным защитником в истории турнира.