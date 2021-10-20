Неизвестный напал на журналиста после матча "Спартак" — "Лестер"
Сначала он просил его не снимать, а уже вскоре решил применить силу к одному из сотрудников СМИ.
Видео © Telegram / Щегол
Неизвестный напал на журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча "Спартак" — "Лестер" возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". Видео инцидента сам журналист выложил в своём телеграм-канале.
На кадрах видно, как неизвестный сначала просит журналистов не снимать его, указывая, что может за это применить к ним физическую силу. После этого он подошёл к Щёголеву, который не прекращал снимать, и ударил сотрудника СМИ.
"Были удары по голове. Вроде цел. Всем спасибо за переживания и поддержку", — написал Щёголев.
Как сообщают СМИ, нападавшего тут же задержали сотрудники полиции и вместе с журналистом он отправился в ближайшее отделение полиции.
Добавим, что матч "Спартак" — "Лестер" завершился со счётом 3:4 в пользу британской команды. Героем игры стал нападающий Падсон Дака, который оформил покер.
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