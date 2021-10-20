Власти Британии пока не считают новую форму дельта-штамма ковида особо опасной

Распространение новой мутации коронавируса в Великобритании пока не даёт оснований полагать, что она представляет повышенную угрозу. Об этом заявил глава Минздрава Соединённого Королевства Саджид Джавид.

"CoViD-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них — новый вариант дельта-штамма, который известен под названием AY.4.2 и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен", — отметил он на пресс-конференции.

При этом Джавид призвал британцев активно вакцинироваться от ковида и делать бустерные прививки в связи с наступлением холодов. Также министр напомнил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Британии выросло на 16%, а количество госпитализированных — на 10% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Уточним, что 20 октября было выявлено свыше 49 тысяч случаев инфицирования. В последний раз столь высокая заболеваемость фиксировалась в июле. По словам Джавида, этот показатель может вырасти до 100 тысяч случаев в сутки, но власти пока не планируют возобновлять отменённые ранее ограничительные меры.

Кроме того, глава Минздрава Британии заметил, что благодаря успешной программе вакцинации населения число смертей среди заражённых пока находится на относительно низком уровне (примерно 150 случаев в сутки). Однако этот относительный успех сойдёт на нет, если пять миллионов взрослых граждан страны, которые пока не привились, продолжат колебаться, предупредил Джавид. Он добавил, что правительство вернёт отменённые в июле ограничения и требование носить маски в помещениях, если системе здравоохранения станет сложно справляться с нагрузкой, которая возрастёт зимой из-за роста заболеваемости ОРВИ, пневмонией и гриппом.