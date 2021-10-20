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Власти Британии пока не считают новую форму дельта-штамма ковида особо опасной

В Соединённом Королевстве также пока не планируют возобновлять отменённые ранее ограничительные меры.

20 октября, 20:51

Фото © Pixabay

Распространение новой мутации коронавируса в Великобритании пока не даёт оснований полагать, что она представляет повышенную угрозу. Об этом заявил глава Минздрава Соединённого Королевства Саджид Джавид.

"CoViD-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них — новый вариант дельта-штамма, который известен под названием AY.4.2 и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен", — отметил он на пресс-конференции.

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При этом Джавид призвал британцев активно вакцинироваться от ковида и делать бустерные прививки в связи с наступлением холодов. Также министр напомнил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Британии выросло на 16%, а количество госпитализированных — на 10% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Уточним, что 20 октября было выявлено свыше 49 тысяч случаев инфицирования. В последний раз столь высокая заболеваемость фиксировалась в июле. По словам Джавида, этот показатель может вырасти до 100 тысяч случаев в сутки, но власти пока не планируют возобновлять отменённые ранее ограничительные меры.

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Кроме того, глава Минздрава Британии заметил, что благодаря успешной программе вакцинации населения число смертей среди заражённых пока находится на относительно низком уровне (примерно 150 случаев в сутки). Однако этот относительный успех сойдёт на нет, если пять миллионов взрослых граждан страны, которые пока не привились, продолжат колебаться, предупредил Джавид. Он добавил, что правительство вернёт отменённые в июле ограничения и требование носить маски в помещениях, если системе здравоохранения станет сложно справляться с нагрузкой, которая возрастёт зимой из-за роста заболеваемости ОРВИ, пневмонией и гриппом.

Напомним, ранее британские учёные заявили, что в стране появилась новая, более заразная форма коронавируса. По словам специалистов, получивший название AY.4.2, является потомком штамма "дельта", однако с усиленной на 10–15% заразностью.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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