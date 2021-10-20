Минобороны РФ направит кислород в больницы регионов для лечения пациентов с ковидом

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента страны Владимира Путина поставил задачу командующим военных округов выделить сжиженный кислород для лечебных учреждений регионов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"По указанию президента РФ Владимира Путина в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране министром обороны РФ поставлена задача командующим войск военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов", — отметили в Минобороны.

Там также уточнили, что медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей свыше 240 тонн сжиженного кислорода.

Кроме того, в четверг, 21 октября, будут переданы ещё 27 тонн сжиженного кислорода семи регионам страны: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.