ВОЗ подтвердила, что рассмотрение заявки "Спутника V" вступает в финальную стадию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что рассмотрение заявки на одобрение антиковидной вакцины "Спутник V" входит в финальную стадию. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине", — говорится на странице вакцины в "Твиттере".