ВОЗ подтвердила, что рассмотрение заявки "Спутника V" вступает в финальную стадию
В ближайшее время в РФ прибудет группа инспекторов, чтобы собрать все необходимые данные по препарату.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что рассмотрение заявки на одобрение антиковидной вакцины "Спутник V" входит в финальную стадию. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутника V" продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине", — говорится на странице вакцины в "Твиттере".
Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено. В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит препарат. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что это возможно до конца года.
Как известно, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра имени Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более четырёх миллиардов человек.
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