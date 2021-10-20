Мантуров назвал бизнесу способ минимизировать последствия "антиковидных каникул"
Министр отметил, что это позволит предотвратить дальнейшее продление нерабочих дней.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Предприятия промышленности и торговли в России должны ускорить вакцинацию своих сотрудников от ковида, чтобы свести к минимуму негативные последствия от введённых в стране ограничений. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников", — сказал он.
Он напомнил, что общий показатель вакцинации для всей страны, к которому надо стремиться, — 80% привитых или переболевших.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поддержал призыв вице-премьера Татьяны Голиковой к работодателям по поводу предоставления работникам дополнительных выходных для проведения вакцинации, а также инициативу о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
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