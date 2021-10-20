Мантуров назвал бизнесу способ минимизировать последствия "антиковидных каникул"

Предприятия промышленности и торговли в России должны ускорить вакцинацию своих сотрудников от ковида, чтобы свести к минимуму негативные последствия от введённых в стране ограничений. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников", — сказал он.